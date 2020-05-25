Коллективный иммунитет от глупости

Но потом я сообразил, что дело даже не в системных инженерах, а просто в разумных людях, которые могут читать буковки и проводить длинные рассуждения по цепочкам причинно-следственных связей. Алан Кей высказал мысль, что если образование будет таким, какое оно сейчас в развитых странах, то разумными вырастут 5-7% от всех учеников. Охота и собирательство. Его мысль была в том, что если учить мышлению специально, то вырастут культурные люди -- и их будет много больше 5-7%. Я это поддержал, и написал пост про обучение людей, умеющих разбираться не только с байками-историями, но и с цепочками аргументов в эссе -- https://ailev.livejournal.com/1519853.html. В комментах (например, в https://www.facebook.com/ailevenchuk/posts/10218505347118993 и https://www.facebook.com/groups/blended.learning.russia/permalink/2631451343764065/) оказалось, что в охоту и собирательство разумных людей верят все, а вот в осёдлое земледелие таких -- нет.
Как я понимаю, есть городская легенда, что в обществе есть 5-7% "пассионариев", 5-7% предпринимателей, и так же будет 5-7% неглупых, как их ни учи. И ничего с этим не поделаешь, "закон природы" [UPDATE: комменты к этому посту подтверждают, что в эту городскую легенду верит довольно много людей]. Алан Кей и я утверждаем: разумности можно учить. Интеллект состоит из естественного (биологического), определяемого генами, и выученного/learned (см. "развиваем интеллект (развиваем способности, а не компетенции)", https://ailev.livejournal.com/1498481.html). Если бы рациональность, осознанность, адекватность, абстрактность человеческого мышления ("архитектурные требования к мышлению", https://ailev.livejournal.com/1342372.html) определялись только генетической составляющей интеллекта, то мы бы не замечали разницы в интеллекте между одинакового возраста дикарями из джунглей и жителями развитых стран. Но эта разница есть, значит люди чему-то выучиваются -- а именно, они выучиваются хоть как-то пользоваться системой медленного рассудочного мышления S2, вместо полного полагания на систему быстрого интуитивного мышления S1. При текущем уровне образования хорошо выучиваются (часто -- вопреки тому, чему их учат) те самые 5-7%, а остальные выучиваются плохо. Потому и плохо, что специально рассуждениям не учат. Учат байкам, куче разрозненных фактов, моделированию-в-малом (это "в большом" и "в малом" на примере программирования https://ailev.livejournal.com/851977.html, вот пример развития этой идеи для производства: https://ailev.livejournal.com/851977.html. Я когда-то много об этом писал, это всё довольно произвольно выхваченные ссылки). Объяснительные модели для всех кусочков ситуации (моделирование-в-малом, объяснительные модели-истории), игнорирование склейки этих моделей в большие непротиворечивые конструкции (моделирование-в-большом, предсказательные модели-эссе). Если учить рассуждать, если иметь культурную установку на это -- то выучатся все.
Алан Кей в http://worrydream.com/refs/Kay%20-%20Powerful%20Ideas%20Need%20Love%20Too.html приводит пример: в среднем в обществе мало кто умеет играть на рояле и хорошо петь. А вот в его школе было принято всем учителям играть и петь, и учить музыке на хорошем уровне всех подряд. Вся школа отлично научалась. И он понял довольно поздно в жизни, что в других школах совсем не так! Культура, окружающие нас в ходе нашего взросления-обучения поведенческие паттерны, в том числе паттерны мышления и осознанно принятые решения о содержании образования -- они важны. Пушкин и лицеисты стали неглупыми для своего времени людьми ровно потому, что попали в Лицей, а не в деревенскую школу к деревенским учителям.
UPDATE: это заблуждение, что нет на хорошее образование запроса. Предложение рождает спрос, а не наоборот! О существовании усиления интеллекта через трансдисциплины пока никто не знает. Знают про мутные системное мышление им.Чекланда, критическое мышление и прочие странные эзотерические школы мысли, которые понимаются не как прямо вот усиление интеллекта, а что-то совсем нишевое. Онтологика понимается как "ещё один вариант Платона с Гераклитом, вычёркиваем". Нет спроса на текущие версии трансдисциплин. Что прошли уже несколько "научных революций" в 21 веке в трансдисциплинах, никто не знает за пределами нескольких кафедр в нескольких университетов. На что сейчас спрос? Правильно, на массовое обучение версии интеллекта прошлого века. Вот просто запорожец из шестидесятых поменяем на теслу последней модели, за ту же цену. Будем предлагать не прошивку для мозга от 1980 года, как сейчас, а прошивку от 2020. Реагировать на тот же спрос.
Ужас в том, что естественно находящихся в обществе 5-7% думающих людей не хватает для предотвращения эпидемий глупости. Взять хоть текущую эпидемию глупости по поводу эпидемии COVID-19. Вот пример того, как плохое моделирование не то британских учёных, не то уже чиновников от науки, жрущих гранты попало в руки политиков, и они отправили глобус на домашний арест (это не "самоизоляция", ибо ничего тут нет от "само" -- это принудительный домашний арест, под угрозой непосредственного применения насилия в виде реального ареста, разве что вместо браслетов в Москве используют спецсофт на смартфоне). Вот, собственно, как влияют допущения на модель: https://www.nicholaslewis.org/why-herd-immunity-to-covid-19-is-reached-much-earlier-than-thought/. Это текст появился после того, как выяснилось по всему миру, что локдаун (очень дорогой научный эксперимент!) по факту не влияет на смертность от ковида, хотя (вау, сюрприз, сюрприз!) может привнести дополнительную смертность. И теперь нужно сохранять лицо. Юрий Кузнецов в "размышлизме о моделизме-конструктурстве" https://www.facebook.com/yuriy.kuznetsov.5/posts/3941569622536604 задаётся вопросом о деградации научной культуры. Я же считаю, что дело в другом. Вот, например, научная культура: нобелевский лауреат Michael Levitt ещё в марте сказал, что модели Neil Fergusson over-estimated the potential death toll by "10 or 12 times" -- https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/23/lockdown-saved-no-lives-may-have-cost-nobel-prize-winner-believes/. Ошиблись на порядок величины, и это говорилось прямо. Это всё было известно с самого начала в профессиональных кругах.
Проблема не в отсутствии научной культуры. Проблема в просто культуре. В кругах непрофессиональных. Которых те самые 93-95%, оставшихся без обучения задействования медленного трудного рассудочного мышления S2 по Канеману. Поделка британских учёных попадает в прессу. Разумных людей там ничтожный процент, и мозг даже этих разумных фильтрует "новость" -- СМЕРТИ! ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ РИСК! Далее политики, конечно, ориентируются на народные настроения. Эти настроения поддерживаются избранными для этой поддержки не самыми качественными моделями, и уж точно комментарии берутся не у эпидемиологов, а у нормальных политологов, быстро переквалифицировавшихся в вирусологов (опять же, не эпидемиологов). Эпидемиологов СМИ путают с эпистемологами, у эпистемологов пытаются брать интервью по поводу пандемии. У меня зарубежные онтологи диву давались, как это можно перепутать. Оказалось, можно!
В итоге настроения становятся более настроенными -- система с положительной обратной связью возбуждается и пищит. Евгений Пескин дал свои оценки в лекции ещё 5 марта: "IFR от 0,2% до 0,9%, и скорее всего, ближе к 0,2%". Сегодня в неблагополучных (можно обсуждать причины, что там было сделано не так) США американский CDC, самый влиятельный национальный центра эпидемического контроля, на конец апреля: наиболее вероятна летальность от числа инфицированных 0,26%, в самом пессимистичном сценарии IFR 0,8%, в самом оптимистичном IFR 0,1% (https://www.facebook.com/avasilevsky/posts/10219843008138285). Андрей Василевский возвращается к мысли начала марта: "Если не знакомы с цифрами смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, рекомендую сравнить с потенциальными цифрами смертности от коронавируса при летальности в 0,26 %. Исходя из того, что переболеет примерно половина населения". Это ровно та мысль, которую я даже картинкой проиллюстрировал в посте от 16 марта 2020, когда комментировал механизм принятия политических решений по поводу болезней (https://ailev.livejournal.com/1507744.html):
В Москве теперь официально больше пятидесяти не собираться (для досуга, но поди разберись, что у кого досуг, а что нет!). Для спецов по держанию и не пущанию -- отличный повод проявить свои умения, смекалку и темперамент. Причина для запрета вроде как уважительная, но для меня -- не очень. Вот тут хорошо виден механизм принятия таких решений (это 2016 год, подставьте сюда коронавирус в 2020):Наука? Какая тут наука? Я задаю вопрос более жёстко, чем Андрей Василевский: какой будет прирост смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, вызванный локдаунами? Больше или меньше тех 0.26%, для которых эти бесполезные мероприятия делались? А ведь там есть ещё и "смерти отчаяния" (deaths of despair -- передозировка наркотиков, алкоголя, суициды), в США ожидается от локдаунов дополнительно 75тыс. таких смертей -- https://wellbeingtrust.org/news/new-wbt-robert-graham-center-analysis-the-covid-pandemic-could-lead-to-75000-additional-deaths-from-alcohol-and-drug-misuse-and-suicide/. Но это мгновенные смерти, и их легко учесть. Есть и другие оценки (https://www.justfacts.com/news_covid-19_anxiety_lockdowns_life_destroyed_saved): 4 мая 2020, когда ещё не было до конца ясно влияние локдаунов на смертность (потом оказалось, что они влияют много ниже, чем ожидалось, то есть по факту никак), локдауны могут принести в США дополнительно 7.4млн.лет жизни (примерно 617тыс. человек получат по 12 лет дополнительной жизни), а стресс от локдауна уничтожит 55.7млн.лет жизни (примерно 43млн. человек потеряют по 1.3 года жизни из-за стресса). Ожидаемый вред от локдаунов в США по оптимистичным оценкам -- унесённой жизни в семь раз больше, чем спасённой. В этом же метаисследовании говорится, что пессимистичный сценарий: локдаун унесёт жизней в 90 раз больше, чем спасёт (и чем больше данных собирается, тем больше понятно, что спасают людей таки не локдауны).
UPDATE: картинку обновил, источник -- https://twitter.com/_HannahRitchie/status/1134393380669181952. Вот дополнительный график оттуда же:
Ну, и для кого война, а для кого мать родна. Мой любимый анекдот из этой всей истории авторства того же Евгения Пескина (https://www.facebook.com/eugene.peskin/posts/2982014645190767, 21 марта 2020):
Экстренное заседание правительстваМеня в этом всём продолжает интересовать ровно вот это: крупные решения принимаются не по результатам хоть как-то увязанных предсказательных моделей-эссе, а по байкам, бытующим в народе заблуждениям. Поэтому заблуждения берутся как обоснования для реализация самых безумных и вредных идей.
Министр безопасности: Нужно срочно вывести на патрулирование улиц национальную гвардию и войска. Жесткий комендантский час, использовать дубинки. Всем оставаться по домам, без исключений. Закрыть все заведения. Начать облавы и задержания...
Премьер: И это поможет нам одолеть коронавирус?
Министр безопасности: Какой коронавирус?
Если где случается эпидемия лжи, эпидемия глупости -- некому эту эпидемию остановить. Голос разума, голос 5-7% населения просто тонет в истеричном вое 93-97% населения (а часто этот вой и усиливается сознательно, не все ж 5-7% населения этичны. У некоторых из этой "элиты" есть свои персональные задумки, как оседлать истерическую энергию масс в свою личную пользу. Ежели чего, то есть отмазка: они лишь выполняли волю вопящего народа!).
Для коллективного иммунитета (herd immunity) от глупости и лжи не хватает 5-7% населения, уже умеющего как-то связать три байки в одну и заметить очевидные нестыковки в этих байках. Неважно, эти байки про социализм или про ковид, про криптовалюты или цифровую трансформацию. И запускатели этих баек в широкие народные массы известны, и выгодоприобретатели обычно понятны. Но итог один и тот же: байки широко распространяются, им искренне верят, они звучат из каждого утюга, после чего общество в целом теряет часть свободы, здоровья, благосостояния. Это верно не только для России, это верно для всего глобуса. Все ведь видят, что происходит. Отрезвление приходит слишком поздно, голос немногих пробивается через завалы лжи до сих пор едва-едва, его слышат-то всё те же 5-7% разумного населения, разговор практически "среди своих". Ко мне уже приходили редукционисты интересоваться как там моё системное мышление, задавали риторические вопросы. Что им отвечать? Люди, ограниченные S1 заранее ведь знают ответ-гештальт, вопросы-то у них про символы веры, а моё мнение предъявляется в виде скучных эссе в S2. Многабукофф, как вот этот пост. Нет сильных образов, художественной подачи.
Я почему и занялся всем этим неподъёмным образованием в логике, онтологии, эпистемологии, системном мышлении и прочем таком неаппетитном. Я считаю, что нет множества разумных людей, потому как никто уму-разуму не учит. Охота и собирательство (5-7% населения может при этом быть собрано с естественно чудом получившимися мозгами), нет осёдлого земледелия в этой области. Я не знаю, сколько нужно выучить людей, чтобы у откровенных глупостей не было шанса размножаться и далее быть основаниями для отъёма у людей свободы, здоровья и благосостояния. 10%, 20%, 30%? Поможет ли в этом машинный интеллект? Поможет, но этим тоже нужно заниматься.
Я не знаю, кто бы занимался сегодня усилением интеллекта в массовых масштабах. Школы и вузы не про интеллект, они про другое. Интеллект -- это про трансдисциплины, про коллективное мышление с их помощью. Так что я пытаюсь развернуть Школу системного менеджмента: создать программу усиления интеллекта и масштабировать процесс просвещения и обучения. А там уж сколько выучим, столько и выучим.
Другого способа изменить текущую ситуацию пандемий глупости я не вижу. Поменять одну власть на другую (да ещё во всех странах!) не получится, шило заменится на мыло. Поэтому текущий план -- поднять интеллект, то есть научить думать, а не только чувствовать и переживать, какой-то хотя бы небольшой процент от населения. Это даст коллективный иммунитет от глупости, herd immunity to foolishness. Не обязательно образовывать всю планету, эпидемии глупости будут гаситься и при значительно меньшем числе людей с сильным интеллектом. Просто пока таких людей слишком мало, чтобы почувствовать эффект.
Так что я продолжу заниматься образованием. Это и есть мой вклад в борьбу с пандемиями, диктатурами, бедностью и всеми остальными бедами человечества.
UPDATE: обсуждение в фейсбуке -- https://www.facebook.com/ailevenchuk/posts/10218528039886298, https://ailev.livejournal.com/1520730.html, фрифиде -- https://freefeed.net/ailev/912ae383-8f25-40be-bc91-5bc48e48896c, ВКонтакте -- https://vk.com/wall2449939_2820